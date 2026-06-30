В Финляндии сделали неожиданное заявление о переговорах по Украине

Финский министр иностранных дел Элина Валтонен заявила, что время для переговоров с Россией еще не пришло: по ее мнению, Европа должна избегать демонстрации «отчаянного стремления к миру на любых условиях». Об этом она рассказала в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Глава МИД Финляндии подчеркнула, что европейские страны не могут быть нейтральными посредниками на переговорах, поскольку они поддерживают Украину. Министр призвала коллег по ЕС сохранять хладнокровие, «продолжать курс на сдерживание» и полностью исключить мысли о восстановлении политических или торговых связей с Россией.

«Хотя до конфликта у всех нас были совсем другие надежды относительно России и деловых контактов, сейчас абсолютно не время думать о торговых связях или политических отношениях», - подчеркнула министр.

Она призвала «не допустить нового разворота», который в худшем случае вернул бы ЕС к ситуации, существовавшей до начала боевых действий, когда европейцы «слишком часто закрывали глаза на поведение Москвы».

В Германии жестко высказались о роли Украины

По мнению Валтонен, Москва не демонстрирует реальной готовности к компромиссам и не отказывается от своих изначальных целей. Говоря о роли Европы в возможном мирном процессе, министр одобрила предварительные контакты на уровне чиновников и аналитических групп, но предостерегла лидеров ЕС от поспешных звонков в Кремль.

По словам главы МИД, Евросоюзу сначала необходимо выработать единый мандат совместно с Британией и Норвегией, а также определить состав команды переговорщиков. Валтонен добавила, что в этой группе обязательно должны быть представлены северные и восточные страны Европы, которые граничат с Россией и вносят наибольший вклад в поддержку Украины.

«Главное - не должно создаваться впечатления, будто мы в Европе отчаянно стремимся к переговорам, чтобы получить мир любой ценой и на любых условиях. Мы - не нейтральные посредники», - заключила Валтонен.

На прошлой неделе канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что «пришло время» начать переговоры с Россией. Офис председателя Европейского совета Антониу Кошты недавно связался с Кремлем, чтобы наладить прямые каналы связи.