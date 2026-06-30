Польские СМИ увидели угрозу для Европы в новом решении Китая и России

Решение Китая открыть свой рынок для российских комбикормов вызвало обеспокоенность в Польше. По мнению авторов издания Top agrar, этот шаг способен повлиять не только на российско-китайскую торговлю, но и на положение европейских производителей на одном из крупнейших мировых рынков.

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Как отмечает издание, Пекин уже определил требования, которым должны соответствовать российские предприятия, заинтересованные в поставках продукции. Польские журналисты считают, что это решение стало очередным этапом расширения сотрудничества России и Китая в агропромышленной сфере.

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По оценке Top agrar, появление российских комбикормов на китайском рынке усилит конкуренцию для действующих поставщиков. Авторы публикации полагают, что российские компании могут укрепить свои позиции благодаря стабильным поставкам и конкурентоспособным ценам, что способно осложнить работу европейских экспортеров.

Польское издание также обращает внимание, что главным последствием решения может стать дальнейшее усиление роли России на китайском рынке сельскохозяйственной продукции. По мнению журналистов, это отражает продолжающееся изменение международных торговых связей, в результате которого европейские производители рискуют утратить часть своих позиций в Китае.