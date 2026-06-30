В КНР заявили об особом сигнале России и Китая для Японии

Совместное воздушное патрулирование России и Китая над западной частью Тихого океана привлекло внимание китайских обозревателей. По мнению авторов издания Baijiahao, 11-я по счету совместная операция российской и китайской дальней авиации стала сигналом для Японии и других стран региона, однако ее смысл оказался иным, чем принято считать.

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Как отмечает издание, с российской стороны в патрулировании участвовали стратегические бомбардировщики Ту-95МС, а также истребители Су-30СМ и Су-35С. Китай задействовал бомбардировщики Xian H-6 и истребители Shenyang J-16. После вылета с аэродромов базирования самолеты встретились над Восточно-Китайским морем, прошли через пролив Мияко и продолжили полет над западной частью Тихого океана.

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По оценке Baijiahao, подобные совместные действия обычно воспринимаются как предупреждение в адрес Японии, Южной Кореи и США. Однако в этот раз, считают авторы публикации, Москва и Пекин сделали акцент не на демонстрации силы, а на сдержанности. Издание обращает внимание, что российское военное ведомство отдельно заявило: полет не был направлен против третьих государств.

Китайские журналисты считают, что именно сочетание военных возможностей и демонстративного соблюдения международного права стало главным сигналом. По их мнению, совместное патрулирование показало готовность России и Китая действовать вместе, сохраняя при этом сдержанный подход и не прибегая к эскалации.