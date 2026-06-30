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В Монако прогремел мощный взрыв

Три человека пострадали при мощном взрыве в Монако, два находятся в тяжелом состоянии. Подозреваемый скрылся, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Figaro.

"Вечером в понедельник в княжестве Монако прогремел мощный взрыв. Инцидент произошел около 21.00 (22.00 мск - ред.)", - пишет издание.

Отмечается, что на записях камер видеонаблюдения был замечен человек, который оставил рюкзак у входной двери здания в момент, когда туда заходили другие люди.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на украинский портал "Новости. Live", взрыв, вероятно, стал покушением на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева.

"В Монако, вероятно, произошло покушение на бизнесмена Вадима Ермолаева", - говорится в сообщении.

Во Франции призвали к радикальному шагу из-за России

Основатель французской левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон заявил на геополитическом симпозиуме, что Париж должен выйти из НАТО и начать диалог с Москвой, чтобы положить конец украинскому конфликту. Он также раскритиковал политику ЕС, сообщает РИА Новости.

"Мы должны войти с Россией в дискуссии, которые позволят нам получить взаимные гарантии, когда все события подойдут к концу", — сказал политик.

Отмечается, что Меланшон раскритиковал политику стран ЕС за неспособность принять участие в урегулировании конфликта на Украине и перекладывание ответственности за этот процесс на ЕС. Политик также заявил, что Франция должна выйти из НАТО и отказаться от участия в "закрытых клубах" — например G7.

ЕС может спровоцировать конфликт с Россией до 2030 года, заявил Полянский

Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что Европа может оказаться вовлечена в конфликт с Москвой раньше 2030 года. По его словам, в качестве повода используется якобы агрессия России в сторону Запада, пишет РИА Новости.

Политик добавил, что сейчас проблема не только в том, что в Европе ведется целенаправленная подготовка к войне и активная милитаризация. Он также напомнил, что в качестве повода используются нарратив о якобы агрессивной России и приписываемые ей планы.

"Проблема еще и в том, что снижается порог для возможных провокаций, которые могут вовлечь Европу в войну гораздо раньше, вне зависимости от того, хочет этого кто-то или нет", — сказал Полянский.

Белоруссия заявила о наличии доказательств атаки на автобус БПЛА ВСУ

Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков во время срочного заседании Совета Безопасности ООН в связи с атакой БПЛА на автобус с белорусскими гражданами заявил, что Минск располагает доказательствами, что атака на автобус была совершена ударным БПЛА украинского производства типа "Дартс", сообщает РИА Новости.

Он напомнил, что украинский ударный дрон атаковал автобус, перевозивший на отдых в Геленджик 44 граждан Белоруссии, 22 из которых - дети. В результате нападения погибла женщина, еще девять человек, включая шесть детей, получили ранения различной степени тяжести.

"Украина сразу же заявила о непричастности к атаке на автобус. Сегодня у нас есть доказательства, чтобы ответственно заявить: атака на белорусский автобус была совершена ударным БПЛА украинского производства. Этот БПЛА принадлежит к типу "Дартс" и оснащен поражающими элементами", - сказал постпред.

Слова Путина об СВО вызвали сенсацию на Западе

Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что президент России Владимир Путин прав, говоря, что Россия близка к победе в специальной военной операции. По его словам, Украина скоро не сможет оказывать организованное сопротивление, пишет РИА Новости со ссылкой на YouTube-канал эксперта.

"Я должен сказать, что Путин абсолютно прав, говоря, что русские на самом деле ближе к победе в войне, чем многие вообще осознают", — сказал он.

Меркурис отметил, что Украина в шаге от полного поражения и скоро утратит способность оказывать организованное сопротивление, несмотря на пустые слова западных лидеров, пытающихся доказать обратное.