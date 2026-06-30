Генсек НАТО Марк Рютте дал понять, что рассчитывает на сохранение британского курса на рост оборонных расходов, несмотря на политические перестановки в Лондоне. The Guardian сообщила, что Рютте выразил уверенность: новый премьер-министр Великобритании Энди Бернэм будет придерживаться долгосрочных целей альянса по оборонному финансированию.

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Речь идет не о внутренней британской дискуссии в отрыве от украинского конфликта. НАТО связывает рост расходов с угрозами, которые альянс видит со стороны России, и с необходимостью поддерживать Украину. Рютте заявил, что оборонные инвестиции должны восприниматься не только как вопрос безопасности, но и как источник рабочих мест и промышленного роста.

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По данным The Guardian, в Британии обсуждается десятилетний оборонный инвестиционный план на 300 млрд фунтов. При этом сохраняется спор о темпах выхода на целевые показатели НАТО. Альянс ожидает, что Лондон не ограничится политическими заявлениями, а обеспечит реальные деньги на вооружения, производство и поддержку союзников.

Для России такой сигнал важен тем, что давление со стороны НАТО становится долгосрочным и бюджетным. Речь идет не только о разовых пакетах помощи Киеву, а о перестройке оборонной экономики европейских стран под сценарий длительного противостояния. Чем жестче НАТО требует от союзников расходов, тем больше ресурсов получает западная военная инфраструктура.

Российская сторона традиционно называет такую линию милитаризацией Европы. Москва утверждает, что военное усиление НАТО у российских границ и продолжение поставок Украине не приближают урегулирование, а повышают риск эскалации. В альянсе, напротив, заявляют, что расходы нужны для сдерживания России и поддержки Украины.