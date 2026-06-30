Уиткофф вылетел в Доху, но Иран отрицает переговоры с США

Телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников сообщил, что Стив Уиткофф направляется в Доху. Президент Трамп ранее объявил, что встреча состоится во вторник, однако Тегеран опроверг эту информацию.

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По данным Белого дома, переговорщиками с американской стороны выступят Уиткофф и Джаред Кушнер. Однако глава МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что иранская экспертная делегация едет в Доху для работы над разблокировкой активов.

Он отметил, что этот визит не связан с переговорами с США. Планов проводить такие встречи на каком-либо уровне у Тегерана нет. Меморандум о прекращении огня был подписан 18 июня.

Документ предполагает снятие морской блокады и восстановление судоходства через Ормузский пролив. После подписания очных встреч не проводилось, а переговоры оказались под угрозой срыва из-за новой эскалации.