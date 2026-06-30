Украина заплатит за решение своего президента Владимира Зеленского создать «пантеон героев» Украины. Об этом предупредил бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в соцсети Facebook* (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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По его словам, решение Зеленского является серьезным препятствием на пути вступления Киева в Европейский союз (ЕС), поскольку трудно представить евроинтеграцию страны, официально почитающей военных преступников.

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«Последствия такой исторической политики испытает на себе не Польша. В первую очередь за это заплатит сама Украина. Она строит свою национальную идентичность на замалчивании или преуменьшении роли преступлений, а не на правде. Чем больше украинские власти пытаются возвысить УПА** (запрещенная в России экстремистская организация), тем больше мир вспоминает о ее преступлениях», — сказал политик.

Ранее Зеленский на фоне конфликта с президентом Польши Каролем Навроцким из-за УПА заявил, что никто не будет указывать Киеву в вопросах национальной памяти. Он также рассказал о внесении в Верховную Раду законопроекта о национальном пантеоне.

*запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.

**запрещенная в России экстремистская организация.