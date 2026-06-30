На границе Эстонии возникла очередь из сотен желающих попасть в Россию

На пограничном переходе между Эстонией и Россией в Нарве образовались большие очереди из желающих попасть на российскую территорию. По данным Delfi, к вечеру 29 июня ситуация на КПП заметно осложнилась.

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Сообщается, что количество ожидающих пересечения границы достигло нескольких сотен человек. По словам очевидцев, в отдельные моменты в очереди находились до 500 человек.

Из-за большого наплыва людей время ожидания на пункте пропуска составляет от 12 до 16 часов, передает портал.

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До этого эстонская пограничная служба призвала отказаться от использования Google Maps при навигации по реке Нарве, разделяющей Эстонию и Россию. Начальник пограничного пункта в Нарве Регина Кукк рассказала, что некорректное отображение границы в приложении привело к нескольким случаям непреднамеренного проникновения на российскую территорию.

Глава Министерства иностранных дел Эстонии Маргус Цакхна в августе 2024 года пожаловался, что Москва никак не отреагировала на предложение Таллина насчет измерения дна пограничной Нарвы, чтобы четко обозначить судоходные пути. Уже в конце мая того же года МВД Эстонии заявило, что российские пограничники якобы сняли буи на реке, которые разграничивают судоходные пути.