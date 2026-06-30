Трамп считает, что конгресс США должен проголосовать за законопроект Save America

Конгресс США должен проголосовать за законопроект Save America, предполагающий масштабную реформу избирательной системы. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп журналистам в Белом доме, передает «Интерфакс».

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«Все должны проголосовать за это», — сказал он, комментируя предстоящее голосование по проекту после решения Верховного суда, который признал законность обработки бюллетеней, приходящих на избирательные участки по почте.

До этого Трамп назвал США «страной третьего мира» из-за системы выборов.

Трамп назвал главную угрозу США

Закон Save America, помимо прочего, вводит новые строгие правила регистрации для участия в голосовании и подсчета бюллетеней. Президент требует практически полностью запретить отправку бюллетеней почтой, сделав исключение только для военных, инвалидов и тяжелобольных граждан. Демократы решительно выступают против этого, утверждая, что это лишит избирательных прав миллионы людей, имеющих право голоса. Несколько республиканцев заявили, что они также не поддержат этот документ, что означает, что он не достигнет порога в 60 голосов, который требуется для продвижения законопроекта в сенате.

Ранее в конгрессе США проголосовали за ограничение полномочий Трампа против Ирана.