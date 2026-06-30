Иран выполнит условия сделки с США, если Штаты будут их соблюдать

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил в эфире Press TV, что Тегеран придерживается рационального подхода. Однако на безрассудное бряцание оружием и безосновательные угрозы ответ будет решительным и бесстрашным.

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Иран и США дистанционно подписали меморандум в ночь на 18 июня. Документ предполагает завершение военного конфликта, начавшегося 28 февраля.

Он также определяет сроки снятия морской блокады и восстановления судоходства через Ормузский пролив. Кроме того, Тегеран обязуется не получать ядерное оружие.

Вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут переговоры на этот счет. Для Ирана итогом должно стать снятие антииранских санкций.