«Удар под дых»: увольнения Хегсета обрушили боевой дух Пентагона

Моральный дух сотрудников Министерства обороны США достиг самой низкой отметки за последнее время. Причиной, как утверждается, стал авторитарный стиль управления нового главы ведомства Пита Хегсета, который отвергает любые возражения фразой «потому что я так сказал». Об этом со ссылкой на источники в Пентагоне пишет газета Daily Mail.

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По данным издания, Хегсет не терпит критики и не вступает в обсуждения, позволяя политическим амбициям и личному эго определять ключевые решения. Один из анонимных чиновников в беседе с журналистами охарактеризовал этот подход как создание некой «альтернативной реальности».

Особое беспокойство у военных вызвала волна увольнений высокопоставленных офицеров, которую инициировал новый министр. Как отмечается в публикации, эти кадровые перестановки не только деморализовали уволенных командующих, но и внесли хаос в работу их бывших подчиненных.

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Наиболее резонансным решением стало отстранение от должности генерала Кристофера Донахью, который руководил сухопутными войсками США в Европе и Африке. Один из собеседников газеты назвал это «ударом под дых» для военного ведомства, учитывая авторитет и заслуги генерала. В официальном Пентагоне, однако, настаивают на том, что Донахью принял решение уйти в отставку добровольно.

Как ранее информировала Financial Times, отставка Донахью произошла на фоне масштабной «чистки» высшего командного состава, инициированной Хегсетом. Генерал, имеющий репутацию восходящей звезды армии и обладающий значительным боевым опытом, рассматривался как один из вероятных кандидатов на пост начальника штаба армии США. Его уход вписывается в серию кадровых решений, которые, по оценкам экспертов, создают в Пентагоне атмосферу неопределенности и беспокойства.