Во Франции захотели получить гарантии от России

Франция должна начать диалог с Россией для завершения конфликта на Украине. Такое мнение высказал основатель левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, его слова приводит РИА Новости.

Политик считает, что Парижу следует обсудить с Москвой предоставление взаимных гарантий после урегулирования украинского конфликта. Он также призвал Францию выйти из НАТО и отказаться от участия в «закрытых клубах», включая «Большую семерку» (G7).

Лавров заявил о тайной просьбе Франции к России

«Не может быть и речи о том, чтобы оставаться в НАТО или вступать в новые военные коалиции», — подчеркнул Меланшон.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Франция и Великобритания отправляли своих представителей на переговоры с Россией. Он отметил, что Москва никогда не отказывается от предложений приехать и поговорить.