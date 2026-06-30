Найдена связь пострадавшего при взрыве в Монако олигарха из Украины с мошенниками

Артур Ермолаев, сын украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, на которого, вероятно, было совершено покушение в Монако, связан с сетью мошеннических кол-центров. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

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Как уточняется, сына олигарха задерживали на Кипре по запросу Интерпола. Он проходил как подозреваемый в деле об организации и курировании масштабной сети кол-центров, которые обрабатывали граждан ЕС для финансовых афер.

После задержания Артура Ермолаева должны были экстрадировать в Эстонию, чтобы провести там необходимый следственные действия. Однако в медиа начали распространяться сообщения о том, что молодой человек скрывается.

Figaro: при взрыве в Монако мог пострадать украинский олигарх с женой и ребенком

«Вот тебе и Монако…», — прокомментировал украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.

Бизнес его отца, Вадима Ермолаева, успел приобрести на Украине статус скандального. Он фигурирует в СМИ как предполагаемый организатор крупной транснациональной сети мошеннических кол-центров. Эксперты включают его в первую сотню самых богатых людей Украины

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в Монако пострадали граждане Украины. Подозреваемый в организации атаки сейчас находится в бегах. По предварительным данным журналистов, одним из пострадавших может быть украинский олигарх. Государственный министр Монако Кристоф Мирман заявил, что произошедший взрыв стал первым терактом в истории княжества.