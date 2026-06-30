Украина отдаляется от Европейского союза (ЕС) из-за чествования Украинской повстанческой армии* (УПА; запрещенная в России экстремистская организация). в статье американского журнала Responsible Statecraft.

По словам автора, украинский конфликт поспособствовал «реабилитации украинских союзников Третьего рейха».

«Это серьезная ошибка. (...) Чем дольше продолжается война с Россией, тем более отдаленным становится европейское будущее Украины», — подчеркивает он.

При этом, как отмечается в материале, Киев несет все более серьезные демографические и экономические убытки из-за своего нежелания завершать боевые действия.

В США предупредили Европу об угрозе из-за Украины

В середине июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского коллегу Владимира Зеленского ордена Белого орла после его решения присвоить Независимому центру специальных операций «Север» звание «герои УПА».

*УПА; запрещенная в России экстремистская организация.