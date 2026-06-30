Минск предъявил ООН доказательства атаки Украины на автобус

Минск передал Совету Безопасности ООН доказательства того, что удар по пассажирскому автобусу 17 июня нанесен украинским беспилотником. Об этом на экстренном заседании СБ заявил постоянный представитель Белоруссии при всемирной организации Валентин Рыбаков.

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Дипломат уточнил, что речь идет о дроне типа «Дартс», собранном украинской группой инженеров «Стальные шершни». Аппарат управляется по FPV-технологии, его боевая часть, по данным Минска, содержит около 1,2 килограмма взрывчатки в тротиловом эквиваленте.

СБУ выпустила фейк об ударе по автобусу с детьми

Целью атаки стал автобус, который вез 44 белорусских граждан на отдых в Геленджик. В салоне находились 22 ребенка. В результате удара погибла женщина, ранения разной степени тяжести получили девять человек, из них шестеро — дети.

Рыбаков обратил внимание, что Киев сразу после инцидента заявил о своей непричастности к случившемуся. Однако, подчеркнул постпред, собранные улики позволяют Минску со всей ответственностью утверждать обратное. Беспилотник оснащался поражающими элементами и, по версии белорусской стороны, принадлежит к украинской линейке БПЛА.