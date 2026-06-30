Бернэм не переедет на Даунинг-стрит если станет премьером Британии

Газета The Daily Mail сообщила, что Энди Бернэм не собирается использовать знаменитую лондонскую резиденцию в качестве основного жилья. Он продолжит жить в собственном доме в Манчестере.

По данным источников, политик станет первым за 50 лет главой правительства, отказавшимся от переезда. Последним, кто предпочел частный дом, был Гарольд Вильсон в 1974–1976 годах.

Бернэм планирует открыть офис премьер-министра в Манчестере и проводить там минимум один день в неделю. В своем выступлении политик подчеркнул, что намерен провести реформу по децентрализации власти.

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Ранее он заручился поддержкой более 200 депутатов-лейбористов и готовится сменить Кира Стармера на посту лидера партии и премьер-министра страны: если не появятся другие кандидаты, то он может занять пост уже 20 июля.