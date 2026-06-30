Пашинян прокомментировал ограничения на ввоз армянской продукции в Россию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не считает, что введение Россией запрета на импорт армянской продукции можно считать санкциями. Об этом он заявил журналистам, передает РИА Новости.

«Использовать слово «санкции» неверно. Санкций нет и быть не может», — сказал армянский премьер.

Пашинян добавил, что намерен обсудить имеющиеся вопросы по этой теме на ближайшем заседании Евразийского межправсовета.

В последнее время Россия ввела временные ограничения на ввоз из Армении цветов, фруктов, овощей и зерновых. Кроме того, полностью остановлена сертификация и введен запрет на импорт всей рыбы и рыбной продукции из республики.

В начале июня армянский премьер заявил, что правительство компенсирует фермерам понесенные убытки за урожай, который они не смогут ввезти в Россию из-за введенных ограничений.

Ранее Песков предупредил, что ждет Армению в случае вступления в ЕС.