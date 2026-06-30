Названа причина смерти 35-летней звезды «Звонка»: что убило Дэйви Чейз

Экспертиза определила точную причину смерти Дэйви Чейз. Актриса скончалась от тяжелого заболевания.

Судьба некогда многообещающей актрисы Дэйви Чейз сложилась трагично. Она прославилась еще в детстве — суперзвездой ее сделал культовый хоррор «Звонок», где Чейз сыграла зловещую убийцу из колодца. Затем последовали роди в других успешных проектах. К сожалению, карьера Дэйви угасла спустя несколько лет. Она пропала с радаров и, как оказалось, лишилась всего, даже крыши над головой.

Звезда «Донни Дарко» скончалась в июне 2026 года. Ей было всего 35 лет. Актриса была истощена и весила чуть больше 30 килограммов. СМИ писали, что причиной смерти стало заражение крови. А накануне стал известен более точный диагноз — Чейз умерла от СПИДа.

Мама Дэйви рассказывала, что проблемы у ее дочери начались в 2016 году. Она попала в аварию, после которой плотно подсела на обезболивающие. Дальше — больше.

«Она искала наркотики и тусовалась не с теми людьми. Я никогда не прогоняла свою дочь. Она хотела свободы, и эти люди подсадили ее на вещества. Это было только начало», — приводит ее слова Radar Online.

Мама Чейз считает, что наркозависимость спровоцировала психические проблемы у ее дочери.

Актриса не общалась с матерью с 2019 года. Последние месяцы жизни Дэйви проживала в палатке среди трущоб.