Рубио и Вадефуль заявили о поддержке "прочного мира" на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль высказались на переговорах в Вашингтоне в поддержку "прочного мира" на Украине.

Об этом заявил по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств двух стран руководитель пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготт.

"Они подтвердили разделяемую США и Германией приверженность поддержанию безопасного судоходства в Ормузском проливе и обеспечению того, что Иран никогда не разработает или не получит ядерное оружие", - говорится в его письменном заявлении, обнародованном после переговоров Рубио и Вадефуля.

Стороны, по словам Пиготта, также обсудили ход подготовки к саммиту НАТО в Анкаре в начале июля и вопросы распределения финансового бремени в альянсе.