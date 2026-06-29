Рубио и Вадефуль заявили о поддержке "прочного мира" на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль высказались на переговорах в Вашингтоне в поддержку "прочного мира" на Украине.
Об этом заявил по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств двух стран руководитель пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготт.
Стороны, по словам Пиготта, также обсудили ход подготовки к саммиту НАТО в Анкаре в начале июля и вопросы распределения финансового бремени в альянсе.
"Наконец, они подтвердили непоколебимую поддержку прочного мира между Россией и Украиной", - добавил представитель Госдепартамента.