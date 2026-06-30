Принцу Гарри велено отменить поездку в Великобританию с женой и детьми

Принц Гарри пересматривает планы поездки в Великобританию с женой Меган Маркл и двумя детьми в июле, чтобы посетить могилу своей матери принцессы Дианы после того как ему сообщили, что им не будет предоставлена защита за счёт налогоплательщиков. Герцог Сассекский, который планировал привезти Арчи и Лилибет, чтобы они впервые увидели место захоронения бабушки, был «расстроен» этим решением, но всё ещё пытается найти способ организовать поездку, и окончательное решение будет принято в ближайшие дни.

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Сообщается, что принц Гарри «может не привезти Меган и детей в Великобританию» после решения по безопасности. Согласно сообщениям, это была первая поездка семьи в Великобританию за последние четыре года, но планы были пересмотрены после того, как «запасному» заявили, что им не будет предоставлена защита за счёт налогоплательщиков.

Считается, что принцу Гарри сообщили о принятом решении после того, как были объявлены подробности визита. Поездка из дома семьи в Калифорнии должна была ознаменовать начало годичного обратного отсчёта до Игр Непокорённых, которые пройдут в Бирмингеме в июле 2027 года. Планировалось, что в июле принц Гарри посетить торжества, посвящённые подготовке к этому событию. Он также планировал взять своих детей Арчи и Лилибет, чтобы впервые посетить могилу их бабушки, которая была похоронена на острове в поместье Олторп, где она выросла.

Напомним, что леди Ди погибла в возрасте 36 лет в автокатастрофе в Париже в августе 1997 года. Эта поездка могла стать первым разом, когда двое детей увидели могилу, и их визит должен был состояться через несколько дней после того, как Диане исполнилось бы 65 лет.

По данным британской прессы, герцог был «расстроен» решением не обеспечивать охрану, но он «всё равно хотел бы найти способ организовать поездку». Отмечается, что безопасность младшего сына короля Карла III в Великобритании в последние годы была главной проблемой, поскольку его право на защиту изменилось, когда он ушёл с поста работающего члена королевской семьи в 2020 году. В 2025 году принц Гарри проиграл судебную тяжбу, чтобы отменить это решение. По его словам, опасения по поводу безопасности были основным фактором при принятии решения о том, стоит ли брать с собой жену и детей в Великобританию, однако в сообщениях утверждается, что Сассексы получили гарантии, которые означали, что опасения Гарри напрасны. Окончательное решение о поездке семьи в Великобританию будет принято в ближайшие дни.

Напомним, что Арчи и Лилибет не видели дедушку-короля с момента празднования платинового юбилея королевы Елизаветы II в 2022 году. Сам «запасной» принц навещал отца в сентябре 2025 года, когда они вместе пили чай в Кларенс-хаусе в Лондоне. Тогда это была их первая личная встреча с февраля 2024 года.