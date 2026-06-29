В Венесуэле спасли 21-летнего мужчину, который провел под завалами 106 часов

Житель штата Ла-Гуайра Аарон Леви Кантильо Варгас оставался под обломками рухнувшего здания больше 4 суток. Спасательная операция по его вызволению заняла 43 часа, сообщила исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес.

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По ее словам, спасатели из Венесуэлы, Мексики и Сальвадора совершили настоящий подвиг. Работу осложняло то, что перед Аароном лежало тело умершего человека.

В настоящее время юноша получает специализированную медицинскую помощь. Власти отмечают, что это произошло благодаря скоординированным действиям спасателей.

Это уже не первый случай чудесного спасения выживших под завалами. В местечке Карабальеда в 40 км к северу от Каракаса спасли двух человек спустя четыре дня после землетрясения.

По данным геологической службы США, у берегов Венесуэлы 29 июня вновь произошло землетрясение в 4,6 балла по шкале Рихтера. Снова сотрясался район, пострадавший от двух ударов стихии. На данный момент сообщений о повреждениях нет, цитирует Reuters Делси Родригес.