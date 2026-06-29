Такер Карлсон предупредил Европу об угрозе войны с Россией

Журналист из США Такер Карлсон заявил, что страны Европы игнорируют то, насколько высок риск прямого вооруженного конфликта с Россией. Об этом он написал в соцсети X.

По словам Карлсона, конфликт на Украине может в любой момент перерасти в прямое столкновение между Россией и Европой. Он также заявил, что западные страны игнорируют этот риск.

«Война на Украине вот-вот перерастет в вооруженный конфликт в Европе, включая города, куда вы отправляете своих детей на учебу. На Западе, похоже, никто не обращает на это внимание», — написал он.

Ранее Карлсон заявил, что больше не поддерживает партию Республиканцев.