Пашинян прокомментировал ограничения на ввоз армянской продукции в Россию

Применение слова «санкции» в контексте торговли с Россией недопустимо, заявил на брифинге премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, в конце мая — начале июня 2026 года Россия ввела серию запретов на ввоз армянских сельскохозяйственных товаров.

Так, с 22 мая был приостановлен ввоз армянских цветов и минеральной воды «Джермук». С 30 мая Россельхознадзор ввел временные ограничения на импорт ягод и свежих овощей. С 3 июня под запрет попали картофель, баклажаны, сухофрукты.

Журналисты попросили премьера прокомментировать ситуацию с поставками, рассказать, какие меры принимает Ереван к тому, чтобы преодолеть санкции со стороны России.

«Использовать слово «санкции» неверно. Санкций нет и быть не может», — резко ответил Пашинян корреспондентам.

Глава правительства отметил, что вопросы поставок он намерен обсудить на ближайшем заседании Евразийского межправсовета.