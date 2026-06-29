Массовая драка с применением холодного оружия в городе Стараховицы, где группа граждан Украины сошлась в стычке с местными жителями, вызвала волну народного гнева в Польше. Читатели портала Wirtualna Polska потребовали от властей ужесточить миграционную политику и немедленно выслать из страны украинцев призывного возраста.

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По информации полиции, конфликт произошел возле местного залива. Один из участников потасовки применил острый предмет, в результате чего другой участник получил ранение. Несмотря на попытки некоторых комментаторов выяснить детали происшествия, общественное мнение оказалось единодушным: терпение поляков на исходе.

«Я думаю, что в нынешней ситуации стоит рассмотреть закон, позволяющий немедленно депортировать иностранцев в случае серьезной угрозы общественной безопасности. Чем раньше, тем лучше», — пишет пользователь под ником Pablo.

Многие поляки открыто заявляют, что присутствие молодых украинцев в барах и на улицах в то время, как их страна ведет боевые действия, выглядит как насмешка над гостеприимством.

«Агрессию и храбрость пусть проявляют на фронте. Там нужно проявлять свой характер, а не в соседних государствах, граждане которых протягивают руку помощи», — отмечает Rada.

На данный момент по факту инцидента возбуждено уголовное дело об участии в драке, что грозит виновным длительными сроками заключения — до 15 лет тюрьмы.