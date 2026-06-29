Предупреждение Захаровой вызвало панику на Западе

Финский политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема прокомментировал заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой — по его словам, оно вызвало обеспокоенность на Западе. Об этом он написал в соцсети X.

Как заявил Мема, слова Захаровой о последствиях размещения ядерного оружия в Финляндии вызывает обеспокоенность. Он также добавил, что Украина является «хорошим примером» того, что может произойти с Финляндией, если она «продолжит свою русофобскую политику».

«Решение об отмене запрета на ядерное оружие было совершенно безответственным со стороны Финляндии, этого никогда не следовало допускать. Это знаменует собой большой сдвиг в вопросах безопасности Финляндии», — написал он.

Мема добавил, что Финляндии стоит вернуться к дипломатии и восстановить добрососедские отношения с Россией.

Ранее Финляндия сняла запреты на ввоз и транзит ядерного оружия.