Избыток электроэнергии в Испании привел к неожиданным последствиям

Активное развитие возобновляемой энергетики (ВИЭ) в Испании, строительство чрезмерного количества площадок привели к тому, что производителям пришлось пойти на снижение тарифов до минусовых значений, пишет обозреватель Томас Гуальтьери в статье для Bloomberg.

По его данным, в последние 15 лет Испания вложила в энергетику $80 млрд, вошла в число лидеров по темпам роста рынка ВИЭ в Европе.

Вместе с тем, резкий рост в этой сфере, введение в эксплуатацию огромного количества солнечных электростанций, привел к совершенно неожиданным последствиям — значительному переизбытку электроэнергии.

Так, в в 2025 году установленная мощность солнечных электростанций достигла таких масштабов, что перегрузила сеть, что, в свою очередь, в пиковые часы привело к падению цен ниже нулевой отметки — производителям пришлось снижать тарифы, чтобы сбыть излишки.

В 2026 году этот тренд сохранил актуальность — страна побила все рекорды по количеству часов, когда генерирующие компании фактически платят потребителям за использование энергии.

Обозреватель констатировал, что для производителей, стартаперов и инвесторов эта ситуация стала катастрофой, а для жителей страны — благом. Тарифы для испанцев по итогам 6 месяцев текущего года оказались одними из самых низких в Европе.