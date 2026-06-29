Франция и Оман договорились работать над разминированием Ормуза

Франция и Оман договорились вместе работать над разминированием Ормузского пролива, заявил французский президент Эммануэль Макрон.

«Мы решили совместно, в координации с нашими партнёрами, работать над разминированием пролива, чтобы обеспечить безопасность морских путей и свободный и беспрепятственный проход через Ормузский пролив», — написал он в X.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что вмешательство в ситуацию вокруг Ормузского пролива может осложнить его открытие и привести к росту напряжённости.