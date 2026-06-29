Глава Бюро международной политики польского президента Марчин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский намеренно обостряет конфликт с Варшавой. Об этом Пшидач написал в социальной сети X.

По мнению политика, Зеленский обостряет конфликт с Польшей, чтобы отвлечь украинцев от своих ошибок. Он также заявил, что украинские элиты не хотят вступить в Европейский союз, так как присоединение к альянсу усложнит коррупцию.

«Подавляющее большинство обычных украинцев определенно этого хочет, хочет быть частью Запада (хотя еще несколько лет назад это не было так очевидно), но хотят ли этого их олигархические коррумпированные элиты? Или, может быть, проще красть в мутной воде, заманивая людей прозападным курсом, а заодно сваливая вину за отсутствие прогресса в переговорах на всех остальных?», — написал он.

Пшидач также добавил, что властям Украины проще разжигать историческую напряженность, чтобы не объяснять отсутствие реформ.

Ранее польский депутат назвал причину для отказа Украине в членстве в Евросоюзе.