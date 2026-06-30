Верховный суд США снял еще один лимит на финансирование избирательных кампаний

Верховный суд США отменил еще одно ограничение объема финансирования избирательных кампаний в стране. Это решение было принято шестью голосами против трех.

Судьи сняли лимит на то, сколько средств политические партии могут тратить на ведение избирательных кампаний в координации действий с кандидатами. Они сочли, что это ограничение представляло собой нарушение Первой поправки к Конституции США, которая гарантирует свободу слова. В ближайшей перспективе решение Верховного суда США играет на руку правящей Республиканской партии, поскольку ей удалось аккумулировать в преддверии промежуточных выборов больше пожертвований, чем Демократической партии. По свидетельству газеты The Washington Post, в фондах партийных комитетов республиканцев по стране на $125 млн больше, чем у демократов.

Промежуточные выборы в США пройдут 3 ноября. На них будет переизбираться треть Сената и вся Палата представителей Конгресса. Обе палаты находятся в настоящее время под контролем республиканцев.

Американский президент Дональд Трамп приветствовал в Truth Social нынешний вердикт Верховного суда США. "Большая победа для республиканцев и, что более важно, для Первой поправки", - считает американский лидер.

Ограничения на объемы предвыборных пожертвований со стороны частных лиц (непосредственно кандидатам и национальным комитетам партий) в США пока остаются в силе. Однако при этом нет никаких лимитов на пожертвования частных лиц так называемым суперкомитетам политических действий - неправительственным организациям, которые формируются главным образом по идеологическому признаку и работают прежде всего для поддержки "своих" кандидатов на выборах. Постепенная отмена ограничений на финансирование избирательных кампаний в результате решений Верховного суда происходит в США последние пару десятков лет.