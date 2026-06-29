Ирландский журналист Чей Боуз обвинил западные медиа в ведении скоординированной кампании по дезинформации с целью скрыть от населения реальное положение дел в зоне проведения специальной военной операции.

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По его словам, заявления о якобы грядущем падении России и успехах ВСУ — лишь попытка отвлечь внимание от военных неудач Киева.

«Есть причина, по которой продажные западные СМИ так отчаянно пытаются убедить вас в том, что "Украина побеждает" или что "Россия на грани краха". Все это скоординировано для того, чтобы замаскировать потерю еще одного крупного украинского города», — написал Боуз в своем аккаунте в социальной сети X.

Заявление журналиста прозвучало на фоне выступления президента России Владимира Путина на Первом съезде партии «Единая Россия». Глава государства подчеркнул, что попытки западных элит спровоцировать внутреннюю дестабилизацию в стране полностью провалились. Кроме того, Владимир Путин озвучил актуальные данные с линии фронта: по информации российского лидера, подразделения ВС России уже взяли под контроль 96 процентов территории Константиновки.

Чей Боуз отметил, что российская сторона давно научилась распознавать подобные уловки западной пропаганды. По мнению эксперта, бесконечные попытки исказить реальность призваны лишь выиграть время, скрывая тот факт, что ситуация для украинских сил на востоке страны становится критической.