Французский президент Эммануэль Макрон появился на встрече с султаном Омана Хейсамом бин Тариком бин Таймуром Аль Саидом в темных очках из-за "проблемы с глазом", сообщает Agence France-Presse со ссылкой на окружение президента.

В таком виде он появился на лестнице Елисейского дворца. О каких именно проблемах с глазом идет речь, не уточняется.

При этом глава французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо предположил, что причиной такому внешнему виду могла стать еще одна пощечина от супруги Макрона Брижит.

При этом в начале 2026 года французский лидер использовал темные очки, когда участвовал в мероприятии, посвященном институциональному будущему Новой Каледонии. Политик объяснил, что это временная мера. Чуть раньше он выступил перед военными на базе Истр-Ле-Тюбе с лопнувшим сосудом в глазу. По словам Макрона, это можно воспринять как отсылку к "глазу тигра в начале года", что значит целеустремленность.