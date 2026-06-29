Польские пользователи соцсети Х с воодушевлением встретили сообщение экс-премьера страны Лешека Миллера, поддержавшего решение лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Миллер назвал исторической ошибкой польских элит потакание киевскому режиму, который возводит в ранг героев бандеровцев.

© Московский Комсомолец

Поляки в своих комментариях пошли еще дальше, назвав украинцев "историческими врагами".

«С таким врагом всегда нужно быть настороже. Украинцы всегда были нашими врагами. Они при первой возможности всадят нам нож в спину», — пишет пользователь под ником Anna.

Многие комментаторы уверены, что украинская идеология несовместима с европейскими ценностями. «Если следовать логике украинцев, то немцы должны ставить памятники Гитлеру. Но они почему-то этого не делают. Нормальная страна должна отказаться от нацизма», — отмечает Mariusz Konaszewski.

Звучат и призывы к радикальному изменению курса:

«Бандеровская банда Зеленского относится к Западу как к дойной корове — они грабят нас на миллиарды и смеются над нашей глупостью. Европе пора просыпаться!», — негодует пользователь с ником POL.

В дискуссии также прозвучало мнение о необходимости скорейшего завершения конфликта на условиях нейтралитета Украины.