Лидеры европейских стран в настоящее время опасаются бросить прямой вызов «русскому медведю», но готовятся к войне с Москвой практически открыто, пишет обозреватель Венсан Арбаретье в статье для французского портала Boulevard Voltaire.

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По его данным, на фоне длительного противостояния между Россией и Украиной, утратой надежды на дипломатическое разрешение конфликта, в Европе на всех уровнях обсуждают возможную войну против русских.

Так, 15 июня генерал Хольгер Нойманн, командующий ВВС Германии, заявил, что его летчики готовы воевать с Россией «хоть сегодня вечером, если понадобится».

По его мнению, у Германии, чьи военачальники, не только Нойманн, нередко позволяют себе резкие высказывания в адрес России, нет глобальных планов. Но есть прагматичная позиция правительства, которое предположительно вынашивает планы взять реванш у Москвы, вернуть Калининград обратно.

Названо определяющее итоги саммита НАТО обстоятельство

Автор статьи отметил, что, в связи с этим, предстоящий саммит НАТО, который пройдет 7–8 июля в Турции, очень важен. Участники обсудят ряд вопросов текущей повестки, в том числе, вывод войск США из Европы, европейскую безопасность в целом, инициативы военачальников и политиков.

Ранее сообщалось, что саммит альянса, который пройдет 7–8 июля 2026 года в Анкаре, уже сейчас рассматривается экспертами и западными СМИ как один из ключевых форумов последних лет.

По мнению аналитиков, участники обсудят переход от ничего не значащих декларативных обязательств к реальному наращиванию военных возможностей.

Важным направлением дискуссий, отмечают военные эксперты, станет трансформация самой модели ведения войны — смещение акцента с традиционных вооружений в сторону технологий нового поколения — беспилотников, систем ПВО, искусственного интеллекта и средств киберзащиты.

По мнению специалистов, самым спорным пунктом дискуссий может стать поддержка Украины. Это обусловлено тем, что среди членов альянса растет число скептиков (Венгрия, Словакия, Болгария), которые не желают продолжать помощь Киеву.