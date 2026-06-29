Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал главу эстонского МИД Маргуса Цахкну за его слова об украинских ударах по российской территории.

«Такой уровень помешательства на Украине и русофобии нужно изучать», — написал он в социальной сети X.

В понедельник Цахкна в интервью газете Financial Times заявил, что Эстония не рада залетающим на ее территорию украинским беспилотникам, но не просит Киев прекратить это, назвав падающие на территории стран НАТО украинские беспилотники «приемлемой ценой» за удары ВСУ по России, сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что решение Североатлантического альянса о вооруженном конфликте с Россией будет зависеть от итогов саммита, который пройдет в Анкаре.