На Украине назвали возможное «окно» для переговоров

Следующее окно для переговоров по Украине может открыться осенью 2026 года.

Об этом в интервью «Украинской правде» заявил украинский дипломат, бывший глава МИД страны и посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

«Я думаю, что точно окно переговоров – это осень. И если оно окажется неудачным, то тогда, наверное, весна. Потому что радикально ничего не изменится. Россияне ожидают довыборов в США», — отметил он.

При этом Пристайко отметил, что в дальнейшем конфликт «не увидит радикальных изменений» и «глобально ничего не изменится».

Также в интервью Пристайко рассказал, что Россия и Украина на переговорах в Стамбуле в 2022 года были «очень близки» к подписанию мирного соглашения, однако на данный момент те условия не являются актуальными.

23 июня президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова к мирным переговорам по Украине на базе стамбульских договоренностей. До этого постпред Украины в ООН Андрей Мельник подчеркнул, что Киев готов к прямым переговорам с Россией о длительном и справедливом мире с остановкой огня по линии соприкосновения.

28 июня Путин рассказал, что Украина предложила России прекратить удары вглубь территории обеих стран и ограничить боевые действия территориями Донецкой и Луганской народными республиками, а также Херсонской и Запорожской областями. Однако Путин отметил, что это позволит Украине снять свои войска с других областей и перебросить их в эти регионы. Также российский президент отметил, что Россия ожидает визита представителей администрации США и готова продолжить переговоры.

29 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ближайшее время важно получить результат в переговорах между Россией и Украиной.