Во Франции связали появление Макрона в темных очках с пощечиной от жены

Очередное появление президента Франции Эммануэля Макрона на публике в солнцезащитных очках спровоцировало слухи о недавней семейной ссоре, сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Макрон вновь вышел в свет в солнцезащитных очках, что вызвало бурное обсуждение в политических кругах. Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо предположил, что причиной такого необычного имиджа стала семейная ссора, пишут «Известия».

«Макрон снова в своих солнцезащитных очках! <…> Очередная пощечина от Брижит или еще одно проявление дерзости?» – написал оппозиционер.

Помимо этого, политик обратил внимание на интересную деталь из прошлого. По его словам, фирма, выпустившая предыдущую оправу главы государства в январе, потерпела финансовый крах и обанкротилась.

Как писала газета ВЗГЛЯД, западные журналисты назвали ревность истинной причиной пощечины президенту Франции от супруги.

В январе Эммануэль Макрон объяснил необходимость ношения солнцезащитных очков лопнувшим в глазу сосудом.

Пользователи социальных сетей связали изменение внешности главы государства с семейными проблемами.