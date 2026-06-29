Владимир Зеленский обратился к европейским лидерам с очередным призывом о срочной поставке новых систем противовоздушной обороны после сегодняшнего удара ВС РФ и получил гневные комментарии пользователей социальной сети X.

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Многие иностранцы упрекнули украинского лидера в лицемерии и провокациях, которые привели к нынешней катастрофической ситуации.

«Не так давно вы праздновали атаки в глубь России, смиритесь с этим, вы сами напрашивались», — написал один из участников дискуссии.

Многие комментаторы отметили несоответствие между бодрыми заявлениями Киева о «победах» и постоянными просьбами о помощи.

«Вы слишком много жалуетесь, учитывая, что каждый день утверждаете, что Украина побеждает», — обратил внимание другой пользователь.

Ряд пользователей прямо обвинил киевские власти в затягивании конфликта и нежелании идти на диалог ради спасения граждан.

«Зеленский должен вывести свои войска из Донбасса, и война прекратится», — призвал некто @Ramphelane69886.

Другие комментаторы были еще более категоричны, призывая президента Украины прекратить сопротивление, которое, по их мнению, уже не имеет смысла.

«Сдавайся, псих. Все кончено», — подытожил @DavSuc.

В Кремле неоднократно подчеркивали, что удары по территории Украины являются ответом на агрессивные действия киевского режима. Минобороны РФ отмечало, что российские войска наносят удары исключительно по объектам военной инфраструктуры и предприятиям оборонно-промышленного комплекса, используя высокоточное оружие большой дальности.