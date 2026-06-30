Польский экс-министр вернул украинскую награду и напомнил Киеву о геноциде

Бывший министр обороны Польши Мариуш Блащак вернул украинский орден «За заслуги» в знак памяти о жертвах геноцида, совершенного украинскими националистами из ОУН-УПА (Организация украинских националистов и Украинская повстанческая армия; признаны экстремистскими и запрещены в России).

Об этом политик сообщил в соцсети X.

«Так как я и объявлял, сегодня я вернул орден "За заслуги", которым был награжден украинскими властями. Я также включил в него символ памяти о жертвах геноцида, совершенного украинскими националистами из ОУН-УПА. Историческая правда не подлежит обсуждению!» — написал Блащак.

Политик неоднократно выступал с критикой украинских властей за героизацию ОУН-УПА и требовал от Киева уважения к памяти польских жертв.

Ранее руководитель Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач объяснил выгоду от использования украинскими элитами образа лидера «Организации украинских националистов» (ОУН; запрещенная в России экстремистская организация) Степана Бандеры, а также организаторов и командующих Украинской повстанческой армии (УПА; запрещенная в России экстремистская организация) Романа Шухевича и Дмитрия Клячковского. По его словам, с помощью этих образов руководство страны намеренно обманывает избирателей.