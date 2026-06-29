В МИД Белоруссии назвали красные линии для Украины

Красными линиями для Украины являются границы Белоруссии. Об этом заявил белорусский заместитель министра иностранных дел Игорь Секрета в интервью RT.

«Красные линии были четко определены нашим президентом. Это — наша граница», — сказал замглавы ведомства.

Секрета добавил, что при незаконном пресечении границы Белоруссия ответит «с применением всего потенциала». По его словам, Украина знает о подобном исходе событий.

Лукашенко обратился к Зеленскому с предупреждением

25 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что недавно провел в Минске встречу с представителями украинского лидера Владимира Зеленского. По словам главы республики, он попросил их передать президенту Украины, что «качество войны мгновенно изменится», если втянуть в нее Минск.

Лукашенко отметил, что белорусская сторона получила ответ: Зеленский и «они это понимают». В связи с этим президент Белоруссии отметил, что необходимо «договариваться».