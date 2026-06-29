Пока вы не уснули: жесткое предупреждение Путина Киеву и боестолкновения над регионами РФ

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Стало известно о жестком предупреждении Путина в адрес правительства Украины

Президент России Владимир Путин сделал жесткое предупреждение в адрес правительства Украины о серьезных последствиях вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. Об этом сообщает итальянская газета L' AntiDiplomatico.

«Президент России выступил с очередным резким предупреждением в адрес Украины», — говорится в публикации.

Читать новость полностью

Минобороны выпустило заявление о боестолкновениях над регионами России

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за семь часов сбили 96 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

Боестолкновения происходили с 7:00 до 14:00 по московскому времени, уточнили в оборонном ведомстве.

Читать новость полностью

Китай готовит план на случай нападения ВСУ на Республику Беларусь

Китай может готовить план на случай нападения Украины на Белоруссию. Как сообщает News.ru, об этом заявил военный политолог Александр Перенджиев, комментируя встречу белорусского президента Александра Лукашенко и председателя КНР Си Цзиньпином.

По его словам, встречи Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным и Си Цзиньпином «не совпадение». Они пересекаются учениями НАТО «Отважный кабан», которые проходили на территории Литвы.

Читать новость полностью

Назван возможный ответ Москвы в случае нападения НАТО на Россию

Если страны НАТО решат напасть на Россию, Москва может применить ядерное оружие, что в конечном итоге закончится для Европы «абсолютным крахом». Так появившуюся информацию о возможном конфликте прокомментировал военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее издание Türkiye писало, что НАТО примет решение о начале военного конфликта с Россией после предстоящего саммита в Анкаре, который пройдет 7-8 июля. Встреча стран альянса может «принести весьма примечательные результаты».

Читать новость полностью

Названо место и время похорон Сергея Иванова

Бывший министр обороны РФ, почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов будет похоронен на Троекуровском кладбище 30 июня. Об этом ТАСС сообщил источник.

"Сергей Борисович будет похоронен на Троекуровском кладбище во вторник", - сообщил собеседник ТАСС.

Читать новость полностью

Держать деньги на таких картах опасно: МВД предупредило россиян

Для хранения накоплений лучше использовать отдельные счета, сообщает ИА DEITA.RU.

Россиянам рекомендуют не держать накопления на банковских картах, которые используются для заказов в онлайн-магазинах, на торговых площадках и у служб доставки.

Читать новость полностью

Массовая драка поляков и украинцев произошла в Польше

В Польше произошла массовая драка поляков с украинцами, во время разборок применялось холодное оружие. Об этом сообщает местная полиция.

Стало известно, что инцидент произошел в Стараховицах Свентокшиского воеводства – драка завязалась возле залива. Конфликт разгорелся между двумя группами молодых людей, среди которых были граждане Украины и Польши.

Читать новость полностью

Алле Пугачевой предложили баснословную сумму за выступление

Певице Алле Пугачевой предложили около $2 млн за проведение двух концертов в Таиланде. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. По его данным, организаторы рассчитывают провести масштабные выступления для обеспеченной аудитории.

Как утверждает источник, для зрителей первых рядов планировалось установить стоимость билетов до $30 тыс. за место, что эквивалентно примерно 2,7 млн рублей. Кроме того, организаторы рассчитывали пригласить на концерты крупных предпринимателей и других состоятельных гостей, сделав ставку на формат закрытого премиального мероприятия.

Читать новость полностью

Пропавший без вести актер «Глухаря» погиб в зоне СВО

© Kino-teatr.ru

Погиб актер Евгений Дербышев, два года назад отправившийся в ЛНР. Недавно его семья получила свидетельство о смерти.

Сериальный актер Евгений Дербышев погиб в зоне СВО. Об этом стало известно буквально на днях.

Артист, известный по «Глухарю», заключил контракт с Минобороны России два года назад и отправился в Луганскую Народную республику. С июля 2024 года Евгений перестал выходить на связь. Его признали пропавшим без вести. И вот совсем недавно родственникам Дербышева пришло свидетельство о его смерти.

Читать новость полностью

Янковский прокомментировал новость о расставании с Фандерой

На днях в Сети распространилась информация, будто Филипп Янковский и Оксана Фандера расстались спустя более 30 лет брака. Известный актер прокомментировал эту новость.

В соцсетях Филипп Янковский ясно обозначил, что их с Оксаной Фандерой отношения крепки также, как и раньше. В соцсети он поздравил супругу с 36-ой годовщиной со дня свадьбы.

Читать новость полностью