Эскалация конфликта и новый договор: зарубежные СМИ о войне Ирана и США

Удары Ирана и США поставили под угрозу недавно достигнутое перемирие и вновь подняли вопрос о контроле над Ормузским проливом. Как зарубежные СМИ оценивают обстановку на Ближнем Востоке, в материале «Рамблера».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что американские военные нанесли удары по прибрежным радиолокационным станциям Ирана за повторное нарушение меморандума о мирном урегулировании конфликта. Он также допустил, что Вашингтон, устав от бесконечных переговоров и дипломатии, может снова перейти к ударам и «военным путем завершить начатую нами работу».

При этом иранские СМИ со ссылкой на заявление командования военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщили, что в ближайшие дни военные базы США на Ближнем Востоке ждет «настоящий ад».

По данным Bloomberg, обмен ударами начался 25 июня и обе стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. Однако в итоге они «договорились прекратить взаимные удары до возобновления мирных переговоров по Ормузскому проливу и другим вопросам».

Американские источники издания утверждают, что переговоры по всем аспектам ранее подписанного президентами США и Ирана меморандума о взаимопонимании планируется продолжить, несмотря на обострение ситуации.

Внезапное возобновление боевых действий в Персидском заливе — всего через 10 дней после того, как Иран и США подписали меморандум о взаимопонимании, призванный положить конец конфликту, — грозит тем, что две страны снова окажутся на грани войны, констатировала газета The Guardian.

«Формулировки документа из 14 пунктов были намеренно расплывчатыми в двух наиболее спорных вопросах — о прекращении огня в Ливане и о проливе — в надежде, что по мере укрепления доверия между двумя сторонами будет найден modus vivendi. Вместо этого соглашение трещит по швам, и каждая сторона обвиняет другую в нарушении его условий», — констатировали журналисты.

Газета также обратила внимание на то, что «все чаще звучат заявления о том, что иранское правительство не должно было соглашаться на открытие Ормузского пролива».

Иран рассматривает контроль над Ормузским проливом как важнейший рычаг давления в мирных переговорах с США, отмечает в свою очередь The New York Times.

«На прошлой неделе Оман и Международная морская организация ООН определили новый маршрут через этот водный путь, проходящий только через территориальные воды Омана. Это могло поставить под угрозу ключевой элемент всей стратегии Ирана — обеспечение единоличного контроля над проливом», — говорится в публикации.

Опрошенные изданием эксперты высказали мнение, что Иран отреагировал на это решение, нанеся удар по контейнеровозу под сингапурским флагом, который использовал новый маршрут, однако иранские власти не взяли ответственность за инцидент.

При этом, по информации осведомленных источников, некоторые иранские чиновники подозревают, что администрация Трампа, возможно, заключила предварительное соглашение лишь для того, чтобы выиграть время и ослабить экономическое давление перед промежуточными выборами в США, а затем вновь атакует. Таким образом, при реализации этого сценария Тегерану нужен контроль над проливом.

Но большинство политологов ожидают, что Вашингтон и Тегеран продлят первоначальный 60-дневный период переговоров на несколько месяцев, говорится в публикации.

Напомним, что 15 июня Иран и США объявили, что им удалось согласовать параметры промежуточного мирного соглашения. Меморандум был подписан лидерами стран дистанционно. Одними из главных условий договоренности между США и Ираном стало открытие Ормузского пролива.

21 июня в Швейцарии начался переговорный процесс по окончательному мирному урегулированию конфликта. Пакистан и Катар, выступающие посредниками на переговорах в Швейцарии, в совместном заявлении подчеркнули, что после завершения сессии был достигнут «обнадеживающий прогресс».