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В России оценили объемы поставок наркотиков через Украину в ЕС

Никита Бородкин

Объемы поставок наркотиков в Европу через Украину могут быть гигантскими. Как сообщает «КП», об этом заявил политолог Игорь Пшеничников.

В России оценили объемы поставок наркотиков через Украину в ЕС
© РИА Новости

Ранее Служба внешней разведки РФ сообщила, что преступные группировки Латинской Америки рассматривают Украину как безопасный коридор для поставок наркотиков на европейские рынки. Таким образом Киев стремится получить доход в условиях неопределенности поддержки со стороны Запада. Основной перевалочной базой становятся порты Одесской области, откуда наркотики поступают в ЕС через Польшу, Молдавию и Румынию.

Пшеничников отмечает, что Украина сейчас — это «черная дыра» для любых махинаций, а латиноамериканские картели внимательно смотрят за международной обстановкой. Они понимают, что украинская территория предоставляет им прекрасную возможность для поставки наркотиков в Европу и Россию.

«Суда, которые идут из той же Мексики на Украину, не рискуют практически ничем — ну кто будет их досматривать из европейцев в Средиземном море или в западной части Черного моря? И надо понимать, что, если речь о морских перевозках, то объемы поставок зелья могут быть гигантскими», — заявил эксперт.

Политолог отметил, что раньше таким «хабом» были Албания и самопровозглашенная Республика Косово, однако они стремятся в ЕС и заниматься наркотраффиком для них «не комильфо». Киев же выполнил любые указания из Брюсселя, а пока спрос на наркотики в Старом Свете растет, их поток из Латинской Америки не прекратится. Речь лишь о создании «ширмы, которая позволит сохранить лицо Западной Европе.