В России оценили объемы поставок наркотиков через Украину в ЕС

Объемы поставок наркотиков в Европу через Украину могут быть гигантскими. Как сообщает «КП», об этом заявил политолог Игорь Пшеничников.

Ранее Служба внешней разведки РФ сообщила, что преступные группировки Латинской Америки рассматривают Украину как безопасный коридор для поставок наркотиков на европейские рынки. Таким образом Киев стремится получить доход в условиях неопределенности поддержки со стороны Запада. Основной перевалочной базой становятся порты Одесской области, откуда наркотики поступают в ЕС через Польшу, Молдавию и Румынию.

Пшеничников отмечает, что Украина сейчас — это «черная дыра» для любых махинаций, а латиноамериканские картели внимательно смотрят за международной обстановкой. Они понимают, что украинская территория предоставляет им прекрасную возможность для поставки наркотиков в Европу и Россию.

«Суда, которые идут из той же Мексики на Украину, не рискуют практически ничем — ну кто будет их досматривать из европейцев в Средиземном море или в западной части Черного моря? И надо понимать, что, если речь о морских перевозках, то объемы поставок зелья могут быть гигантскими», — заявил эксперт.

Политолог отметил, что раньше таким «хабом» были Албания и самопровозглашенная Республика Косово, однако они стремятся в ЕС и заниматься наркотраффиком для них «не комильфо». Киев же выполнил любые указания из Брюсселя, а пока спрос на наркотики в Старом Свете растет, их поток из Латинской Америки не прекратится. Речь лишь о создании «ширмы, которая позволит сохранить лицо Западной Европе.