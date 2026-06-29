Развод по-американски: почему Белый дом больше не слушает Нетаньяху

Отношения между США и Израилем переживают самый серьезный кризис за последние десятилетия из-за глубоких разногласий по вопросам региональной безопасности и Ирана. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на востоковеда-американиста Александра Каргина.

В статье отмечается, что в Вашингтоне больше не рассматривают Тель-Авив как партнера с особым статусом, переводя взаимодействие в плоскость прагматичного расчета. Изменение позиции Белого дома во многом обусловлено трансформацией общественных настроений в самих США, где поддержка израильского курса стремительно падает.

Согласно опросам, негативное отношение к властям Израиля среди американцев выросло до 60 процентов к весне 2026 года. Среди демократов крепнет мнение, что союзник перестал разделять общие ценности в сфере прав человека, а часть республиканцев опасается, что Тель-Авив втягивает США в войну с Ираном ради собственных интересов.

Охлаждение заметно и на высшем уровне: количество телефонных контактов резко сократилось, а визиты премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Вашингтон стали редкими. Важную роль в новой политике играет вице-президент США Джей Ди Вэнс, который заявляет, что американские и израильские интересы совпадают далеко не всегда.

Кроме того, желание президента США Дональда Трампа договориться с Ираном ради снижения цен на нефть и безопасности судоходства идет вразрез с требованиями Израиля по безопасности. Тель-Авив всё чаще отказывается выполнять прямые указания Белого дома - к примеру, об остановке операций в Ливане.

В статье подчеркивается, что ослабление американской поддержки вынудит Израиль действовать с оглядкой на Вашингтон и искать новые форматы координации с арабскими странами, которые также видят угрозу в Иране. В то же время США не уйдут с Ближнего Востока: по мнению российских экспертов, они сохранят сеть военных баз в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре, чтобы контролировать морские пути и сдерживать проиранские силы, но их политика станет гораздо более прагматичной.