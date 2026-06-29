Поножовщина вместо дружбы: политолог оценил массовую драку поляков и украинцев

Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в разговоре с Рамблером оценил последствия массовой драки между гражданами Польши и Украины в Свентокшиском воеводстве. Эксперт рассказал, отражают ли подобные инциденты реальный уровень напряженности между местными жителями и мигрантами, как они влияют на так называемую «усталость от Украины» в польском обществе и способны ли бытовые конфликты скорректировать масштабы поддержки Киева со стороны Варшавы.

Напомним, ранее сообщалось о массовой драке с применением холодного оружия в польском городе Стараховицы. Конфликт между двумя группами молодых людей, среди которых были поляки и украинцы, произошел возле местного залива. Один из участников потасовки применил холодное оружие, ранив другого человека. На место ЧП прибыли экстренные службы и полиция. Стражи порядка заявили, что по факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело по статье 158 УК Польши (участие в драке или избиении).

Отвечая на вопрос о том, является ли поножовщина в Стараховицах симптомом нарастающего системного кризиса во взаимоотношениях двух народов, Безпалько призвал не преувеличивать масштаб конкретного инцидента. По его словам, несмотря на очевидные идеологические разногласия, говорить о массовых столкновениях пока рано.

Я бы не стал придавать этому инциденту слишком большого значения. Конечно, существуют явные противоречия между польским и украинским националистическими дискурсами, а также между местным населением и беженцами. Но важно помнить, что в Польшу уехало более миллиона украинцев, и на этом фоне подобные случаи остаются единичными. Противоречия действительно есть, и они отражают скрытую напряженность, но в массовое явление и масштабные уличные столкновения они пока не выливаются. Богдан Безпалько Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ

Говоря о социологических данных, фиксирующих «усталость» поляков от украинского кризиса, политолог отметил, что общество и элиты Польши в целом смогли адаптироваться к волне миграции. Специалист подчеркнул, что для Варшавы украинские переселенцы остаются экономически более выгодными, нежели мигранты из других регионов мира, а главные риски лежат в финансовой плоскости.

«Определенный уровень усталости в польском обществе наблюдается, но в то же время оно давно адаптировалось к ситуации. Граждане Украины фактически заместили ту часть поляков, которая уехала на заработки в Западную Европу. Для польских элит это предпочтительный вариант заместительной миграции, если сравнивать с выходцами из Пакистана или Марокко, у которых слишком сильны отличия в культуре, религии и менталитете. Даже если в страну приедет еще миллион беженцев, главной проблемой для Варшавы станут финансовые расходы на их содержание и попытки увести их от иждивенческой модели, а не возможные столкновения с местными жителями».

Анализируя межгосударственный уровень отношений Варшавы и Киева, эксперт выразил уверенность, что бытовые инциденты «на земле» не смогут разрушить стратегическое партнерство и остановить военную и логистическую помощь. По словам Безпалько, реальные разногласия между элитами двух стран пока не выходят за рамки символических жестов.

«Все нынешние конфликты между Варшавой и Киевом пока разворачиваются исключительно в символическом поле — вроде взаимного возврата орденов политиками. При этом логистический хаб продолжает работать, а Польша по-прежнему оплачивает для Украины связь Starlink и оказывает другие виды помощи. Единственным значимым экономическим сигналом стал временный отказ от перетока электроэнергии, где у кого-то на официальном уровне могли просто не выдержать нервы. Однако бытовые инциденты на земле никак не способны скорректировать реальные масштабы поддержки Киева со стороны польских властей».

Ранее польский депутат от партии «Право и справедливость», экс-министр цифровых технологий Януш Чешиньский заявил, что Украина не вступит в ЕС из-за включения пособников нацистов в пантеон героев.