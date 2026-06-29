Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник заявил, что Варшава «пригрела змею на груди», потакая украинским властям. Об этом она написала в соцсети X, передает Пул N3.

Евродепутат раскритиковала действия украинского руководства и политику польского правительства. Поводом для резкой реакции стали слова Владимира Зеленского, что никто не имеет права указывать Украине, кого ей считать героями и кого благодарить.

«Что за наглость и высокомерие! <…> [Зеленский] искал лоха и нашел его - в лице польских властей», - написала евродепутат.

Зайончковская-Герник назвала эти слова проявлением «невероятной наглости и отсутствием элементарной порядочности». По ее мнению, Зеленский забыл о миллиардной помощи со стороны Варшавы. Депутат подчеркнула, что эта помощь помогла Зеленскому сохранить свой пост.

Польша получила посылку от Зеленского

Она отметила, что после присвоения подразделению ВСУ имени в честь пособников нацистов и участников Волынской резни Зеленский не планирует уступать. Напротив, Киев продолжает демонстрировать пренебрежение к интересам соседа. Причиной Зайончковская-Герник назвала соглашательскую политику польских властей, которые долгое время отдавали ресурсы без каких-либо встречных условий.

Евродепутат раскритиковал премьер-министра Польши Дональда Туска. Его кабинет не только согласился на старт переговоров о вступлении Киева в Евросоюз, но и провел в Гданьске масштабную конференцию по восстановлению Украины. Итогом этой встречи стало подписание многомиллиардных контрактов, но польский бизнес в основном остался в стороне.

По словам депутата, мероприятие превратилось в продвижение немецко-украинских экономических интересов, где Польша выступила лишь декорацией. При этом Туск вел переговоры с украинскими политиками, которые ранее неоднократно допускали антипольские заявления и искажали историю Волынской резни.

Ссылаясь на свежие социологические опросы, евродепутат подчеркнула, что граждане Польши начинают по-новому оценивать ситуацию. Так, около 72 процентов поляков требуют от Киева официальных извинений за героизацию пособников нацистов, а 60 процентов жителей страны выступают против вступления Украины в ЕС.

Для защиты национальных интересов Польши Зайончковская-Герник предложила заблокировать дальнейшие переговоры Украины о членстве в ЕС, а также полностью прекратить финансирование терминалов Starlink и любую другую финансовую поддержку со стороны Варшавы.

Отношения Киева и Варшавы обострились после того, как Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ наименование Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА, запрещенная в России экстремистская и террористическая организация). Ситуацию усугубило майское торжественное перезахоронение в Киеве останков Андрея Мельника - одного из лидеров Организации украинских националистов** (ОУН, запрещенная в России организация, признанная экстремистской и нацистской), структуры которой создали УПА*, сотрудничавшую с нацистской Германией и причастной к Волынской резне. В ответ Польша лишила Зеленского высшей государственной награды - ордена Белого орла, который тот демонстративно вернул почтой. Финальной точкой разногласий стали планы Киева включить членов УПА* в создаваемый украинский «национальный пантеон героев».

* запрещенная в России экстремистская и террористическая организация.

** запрещенная в России организация, признанная экстремистской и нацистской.