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Минск пытается убедить Запад сменить военную риторику на диалог

ТАСС

Замглавы МИД Белоруссии Игорь Секрета заявил, что Минск пытается убедить страны Запада не использовать военную риторику.

Минск пытается убедить Запад сменить военную риторику на диалог
© ТАСС
"Мы пытаемся убедить наших западноевропейских и американских партнеров начать диалог для восстановления мер по укреплению доверия и инструментов, действовавших несколько десятилетий назад, - сказал замминистра в интервью телеканалу RT. - Мы пытаемся убедить их не использовать военную риторику, потому что даже неспровоцированный военный инцидент может привести к более широкому конфликту, гораздо хуже, чем кризис на Украине".