Минск пытается убедить Запад сменить военную риторику на диалог
Замглавы МИД Белоруссии Игорь Секрета заявил, что Минск пытается убедить страны Запада не использовать военную риторику.
"Мы пытаемся убедить наших западноевропейских и американских партнеров начать диалог для восстановления мер по укреплению доверия и инструментов, действовавших несколько десятилетий назад, - сказал замминистра в интервью телеканалу RT. - Мы пытаемся убедить их не использовать военную риторику, потому что даже неспровоцированный военный инцидент может привести к более широкому конфликту, гораздо хуже, чем кризис на Украине".