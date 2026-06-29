Эрдоган: важно в ближайшее время добиться результатов в урегулировании на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о важности в скором времени получить результаты в рамках мирного урегулирования конфликта на Украине.

"Хочу особо подчеркнуть, что в ближайший период мы должны добиться результатов в урегулировании российско-украинской войны посредством диалога. Будучи союзником, способным вести диалог с обеими сторонами, инициирующим плодотворные процессы и заслужившим доверие обеих сторон за счет своей справедливой позиции, мы будем и впредь активно способствовать мирным усилиям", - заявил Эрдоган, выступая перед участниками парламентского саммита НАТО в Стамбуле.