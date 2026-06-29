Фидан обсудит с Каллас конфликт на Украине

Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудит с представителями ЕС конфликт на Украине, Южный Кавказ, Ближний Восток и сотрудничество по региональным проблемам. Как сообщил ТАСС источник в МИД Турции, для обсуждения этих тем 30 июня в Турцию прибудут глава европейской дипслужбы Кая Каллас, еврокомиссар по расширению Марта Кос и еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер.

"В ходе переговоров с представителями Еврокомиссии Фидан обсудит российско-украинскую войну, ситуацию на Южном Кавказе, в Газе и Палестине, а также другие темы, включая Сирию и Иран. Будет произведена оценка состояния важнейших региональных проблем, непосредственно затрагивающих Турцию и ЕС, а также состоится обсуждение тех шагов, которые могут быть предприняты совместно с ЕС для обеспечения мира и стабильности в регионе и за его пределами", - сообщил источник.

Фидан также "обратит внимание на важность сотрудничества между Турцией и ЕС в контексте реализации средиземноморской и черноморской стратегий".

"Он отметит взаимовыгодный характер развития двустороннего и регионального сотрудничества между Турцией, ключевым игроком в регионе, и ЕС в контексте вклада транспортной инфраструктуры в стабильность и экономическую устойчивость в Черноморском регионе, на Южном Кавказе и в Центральной Азии", - сообщил собеседник.

В этом контексте ожидается, что на встрече Фидан "обратит внимание на необходимость регулярного и ориентированного на действия диалога, координации и сотрудничества между Турцией и ЕС", а также "выразит удовлетворение в связи с возобновлением региональных консультаций на техническом уровне".