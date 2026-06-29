Китай готовит план на случай нападения ВСУ на Республику Беларусь

Китай может готовить план на случай нападения Украины на Белоруссию. Как сообщает News.ru, об этом заявил военный политолог Александр Перенджиев, комментируя встречу белорусского президента Александра Лукашенко и председателя КНР Си Цзиньпином.

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По его словам, встречи Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным и Си Цзиньпином «не совпадение». Они пересекаются учениями НАТО «Отважный кабан», которые проходили на территории Литвы.

«Эти встречи — определенный сигнал, что Белоруссия уже взаимодействует с Россией по поводу защиты своей территории. Минск готовится к возможному нападению, агрессивным действиям или даже провокациям. Белоруссия совместно с Россией определяет четкий план действий, хотя эта тема открыто и не обсуждалась», — заявил Перенджиев.

Военный политолог добавил, что участие китайского лидера также несет важный смысл. Пекин, судя по всему, вырабатывает свой план действий на случай нападения ВСУ на Белоруссию. Нельзя сказать, какой именно это план, однако мониторинг со стороны КНР осуществляется очень внимательно, заключил Перенджиев.