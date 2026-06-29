Замглавы МИД Белоруссии назвал границу страны красной линией для Украины

Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Игорь Секрета заявил, что президент Александр Лукашенко обозначил границы страны красными линиями для Киева.

По словам Секреты, Минск считает государственную границу главным рубежом безопасности, передает РИА «Новости».

«Красные линии были четко определены нашим президентом. Это – наша граница», – заявил Секрета, комментируя возможные атаки Киева.

Дипломат подчеркнул, что позиция главы государства Александра Лукашенко по данному вопросу остается неизменной и предельно ясной.

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