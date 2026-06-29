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МИД Белоруссии назвал госграницу красной линией для Украины

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Игорь Секрета заявил, что президент Александр Лукашенко обозначил границы страны красными линиями для Киева.

Замглавы МИД Белоруссии назвал границу страны красной линией для Украины
© РИА Новости

По словам Секреты, Минск считает государственную границу главным рубежом безопасности, передает РИА «Новости».

«Красные линии были четко определены нашим президентом. Это – наша граница», – заявил Секрета, комментируя возможные атаки Киева.

Дипломат подчеркнул, что позиция главы государства Александра Лукашенко по данному вопросу остается неизменной и предельно ясной.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о встрече с представителями Владимира Зеленского.

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